مصرع 20 شخصاً.. حرائق غابات اليونان الأكبر على الإطلاق في 2023

يكافح مئات الأفراد من فرق الإنقاذ والاطفاء في اليونان، اليوم الخميس، للسيطرة على حرائق الغابات الكبرى المشتعلة لليوم السادس، والتي أودت بحياة 20 شخصاً على الأقل حتى الآن، كما دفعت السلطات إلى إجلاء الآلاف بعيداً عن منازلهم ومناطق معيشتهم.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، يانيس أرتوبيوس، إن حريقاً اندلع في واد تغطيه الأشجار في وقت مبكر من صباح الخميس، ما جدد التهديد للمناطق المأهولة، حيث فقد الكثيرون منازلهم في منطقة «مينيدي» عند سفوح «بارنيثا»، ما تسبب في حالة من الغضب بين سكان المنطقة، الذين اتهموا الحكومة بالفشل في حماية ممتلكاتهم، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وتشهد بعض الأماكن انتشاراً كثيفاً للدخان الناتج عن حرائق غابات اليونان، التي تركت عشرات السيارات متفحمة، والاشجار محترقة، وذلك بعد تقدم النيران في الساعات الماضية عبر الحدائق الصغيرة، وبساتين الخضار والأزقة في اليونان.

In Greece, firefighters continue to battle flames as wildfires spread closer to Athens. Drone footage captures the aftermath in Alexandroupoli. pic.twitter.com/tdyukSpidp