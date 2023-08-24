مصرع 20 شخصاً.. حرائق غابات اليونان الأكبر على الإطلاق في 2023

يكافح مئات الأفراد من فرق الإنقاذ والاطفاء في اليونان، اليوم الخميس، للسيطرة على حرائق الغابات الكبرى المشتعلة لليوم السادس، والتي أودت بحياة 20 شخصاً على الأقل حتى الآن، كما دفعت السلطات إلى إجلاء الآلاف بعيداً عن منازلهم ومناطق معيشتهم.

حريق في منطقة «مينيدي» صباح الخميس

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، يانيس أرتوبيوس، إن حريقاً اندلع في واد تغطيه الأشجار في وقت مبكر من صباح الخميس، ما جدد التهديد للمناطق المأهولة، حيث فقد الكثيرون منازلهم في منطقة «مينيدي» عند سفوح «بارنيثا»، ما تسبب في حالة من الغضب بين سكان المنطقة، الذين اتهموا الحكومة بالفشل في حماية ممتلكاتهم، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وتشهد بعض الأماكن انتشاراً كثيفاً للدخان الناتج عن حرائق غابات اليونان، التي تركت عشرات السيارات متفحمة، والاشجار محترقة، وذلك بعد تقدم النيران في الساعات الماضية عبر الحدائق الصغيرة، وبساتين الخضار والأزقة في اليونان.

In Greece, firefighters continue to battle flames as wildfires spread closer to Athens. Drone footage captures the aftermath in Alexandroupoli. pic.twitter.com/tdyukSpidp — People Say (@PeopleSayNews) August 24, 2023

وشهدت اليونان، بعد ظهر اليوم الخميس، موجة حارة تسببت في اندلاع الحرائق في غابة «داديا»، وهي إحدى أهم المناطق في أوروبا بالنسبة للطيور الجارحة.

وتعد حرائق غابات اليونان في «ألكسندروبولي»، الآن الأكبر في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق لعام 2023، وثاني أكبر حرائق منذ عام 2000، وفقاً للاتحاد الأوروبي.

حرائق غابات اليونان

واحترق أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في جميع أنحاء اليونان في عام 2023 حتى يوم الأربعاء، وأشار المرصد الوطني في أثينا إلى أن مساحة الأراضي المحترقة بسبب حرائق الغابات في اليونان عام 2023 أكبر بثلاث مرات من متوسط الأراضي المحترقة سنوياً منذ عام 2006.

ومع استمرار الدمار الناجم عن حرائق الغابات في اليونان خلال 2023، أصبح هذا العام هو الثاني على قائمة الأسوأ خلال السنوات الـ17 الماضية، حيث يبقى عام 2007 هو العام الأسوأ على الإطلاق، بعد أن أثرت حرائق الغابات على أكثر من 270 ألف شخص في ذلك الوقت.