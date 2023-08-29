ضابط مخابرات أمريكي: لواء أوكراني اختفى بالكامل بسبب «الشمس الحارقة»

كشف سكوت ريتر ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد، عن تدمير اللواء 47 الأوكراني بفعل ضربات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة المعروفة بـ«الشمس الحارقة».

توجيه ضربات قوية على مجموعاته الليلة الماضية

ونقلت روسيا اليوم عن الضابط الأمريكي السابق أنه من المرجح أن اللواء 47 للقوات الأوكرانية لم يعد له وجود، وذلك بعد توجيه ضربات قوية على مجموعاته الليلة الماضية، مما تسبب بخسائر فادحة، مؤكدًا أنه تم القضاء على القوات الأوكرانية باستخدام منظومات قاذفات اللهب الروسية الثقيلة.

وأشار إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة بعد الآن على القتال بهذه الكثافة العالية بسبب العدد الهائل من القتلى في صفوف قواتها.

أوكرانيا لم تتقدم في هجومها المضاد

وشنت القوات الأوكرانية ما أعلنت عن انه الهجوم المضاد بدعم غربي ولكنها لم تعلن أن أي تقدم على جبهات القتال.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني فقد خلال الهجوم المضاد أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة ليوبارد، بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية لا تحقق أي نجاه في أي اتجاه.