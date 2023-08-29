افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى غرب النوبارية المركزي في البحيرة

افتتح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى غرب النوبارية المركزي، مشيراً إلى أنه جرى تزويد المستشفى بـ 5 ماكينات غسيل كلوى، لتواكب الامتداد الجديدة وافتتاح التوسعات الجديدة لوحدة الكلى بالمستشفى.

إمداد مستشفيات البحيرة 20 ماكينة غسيل كلوي

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن إجمالي ما جرى إمداده إلى مديرية الصحة بالبحيرة 20 ماكينة، مشيراً إلى أن سعر الماكينة الواحدة تقارب الـ520 ألف جنيه، بإجمالي حوالي400. 10 مليون جنيه.

وأعرب وكيل صحة البحيرة عن تقديره لجهود المجتمع المدني لكل القائمين على خدمة المرضى من أهالي البحيرة، مشيراً إلى أن الوحدة أقيمت من خلال المشاركة المجتمعية ومساهمة المجتمع المدني التي جرى تطويرها وتجهيزها بجهود المجتمع المدني بشكل متميز لخدمة المرضى من أهالي غرب النوبارية وخارجها.

إمداد المستشفى بـ 5 أجهزة عن طريق الوزارة

وأشار«جميعة»، إلى أنه جرى إمداد المستشفى بـ 5 أجهزة جديدة عن طريق الوزارة، ويمكن استيعاب خدمة عدد 30 مريض عند العمل بكامل طاقتها فى 6 شيفتات، كما يوجد جهاز سونار وغرفة تداخلات كلوية تتيح تركيب القساطر للمرضى المحتاجين إلى غسيل كلوي طارئ، والمرضى الذين توقفت الوصلة الوريدية الشريانية الخاصة بهم.