محمد سلماوي: محاولة الإرهابيين اغتيال نجيب محفوظ دليل على ضعفهم

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إن الفترة التي شهدت محاولة اغتيال نجيب محفوظ الفاشلة كانت القبضة الأمنية فيها شديدة على الإخوان والتنظيمات الإرهابية بسبب أحداث العنف التي كان من بينها واقعة اغتيال فرج فودة وأكثر من واقعة جماهيرية أخرى.

تراجع النشاط الإرهابي في هذه الفترة

وأضاف «سلماوي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج الشاهد، على قناة إكسترا نيوز: «تراجع النشاط الإرهابي في هذه الفترة، وأنا في تقديري أنّهم حاولوا إظهار أنهم مازالوا موجودين على الساحة فاختاروا هدفا دوليا يحدث دويا كبيرا في العالم وهو نجيب محفوظ».

الحادث دليل على ضعف هذه الجماعات

وتابع: «هذا الحادث دليل على ضعف هذه الجماعات لأنها اختارت أسهل هدف ممكن، فهو لم يكن يتطلب أي استعدادات خاصة، وعندما سألت مَن حاول اغتيال نجيب محفوظ عن سر حضوره مع صديقه بسكين ومسدس، قال إن السكين غرضه الذبح والمسدس لتهديد الأهل بعدم الاتصال بالنجدة أو البوليس».