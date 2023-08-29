محمد سلماوي: منفذ محاولة اغتيال نجيب محفوظ لم يقرأ للأديب العالمي

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إن المتهم بمحاولة قتل نجيب محفوظ عام 1994 تعرض لبعض الإصابات أثناء إلقاء القبض عليه، ولكنه كان قادرا على الحديث معي، عندما التقيته للوقوف معه على ملابسات الحادث، وتوصيل رسالة إليه من نجيب محفوظ مفادها، أنه يسامحه لأن يشعر بالشفقة عليه.

ملامحه مصرية صميمة وليست فظة

وأضاف «سلماوي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «يمكنني القول إن شكله كأي شاب مصري، قمحي اللون، ملامحه مصرية صميمة وليست فظة، كان هادئا، أما عن عقله، فقد كان مغيبًا، وسألته عن قراءاته، فقال لي إنه كي ينضم إلى الجماعة الإسلامية قرأ 20 كتابًا، منها كتب لسيد قطب وحسن البنا، لكنه لم يقرأ لنجيب محفوظ».

الجماعة لديها أشخاص يفكرون بينما أنفذ أنا

وتابع: «قال لي لم أقرأ له استغفر الله فهو يهاجم الإسلام، فقلت له هل فكرت في أن كل ما تعتقده في هذا الصدد خاطئ؟ فأجابني بأن الجماعة لديها أشخاص يفكرون بينما أنفذ أنا، وقلت له أنا أعرف نجيب محفوظ وكان يسمع القرآن وكان يطلب ذلك عندما كان في المستشفى يتلقى العلاج، فقد كان من عشاق مصطفى إسماعيل، وعندها لم يرد عليّ هذا الشخص ولم يتجاوب معي».

وأكمل: «قلت له إن نجيب محفوظ الذي حاولت قتله يسامحك، فقال لي هذا لا يهمني، فقلت له هو مشغول بك ولماذا أصبحت قاتلًا، فأجابني بقوله أنا لست قاتل ولكني أنفذ أوامر أمير الجماعة، فقلت له لو رأيته مرة أخرى ماذا ستفعل؟! قال لي سأحاول تنفيذ المهمة التي فشلت فيها مرة أخرى، وشعرت بأن الأبواب مغلقة تمامًا بيننا».