رئيس «التنمية الثقافية» يكشف خطة متحف نجيب محفوظ: ترجمة الأفلام للإنجليزية

قال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن القطاع يعمل على تنفيذ خطة متميزة لتشغيل متحف نجيب محفوظ بما يخدم المجتمع، في إطار العمل بشكل أقوى للعمل لتنفيذ ما يخص الأنشطة المقدمة في مراكز الإبداع الفني التابعة للصندوق عموما بهدف تحقيق مزيد من التفاعل والتأثير في المجتمع وجذب الجمهور، مشيرًا إلى أنَّ معظم الأنشطة المقدمة حاليًا تكون في الغالب كاملة العدد وذلك في إطار استعادة المراكز لشخصيتها.

وأضاف «أبو الحسن»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «نفذنا عددًا من الورش بمتحف أديبنا نجيب محفوظ من بينها ورشة لكتابة القصة وأخرى للسيناريو، ولدينا خطة متميزة لتنفيذ مجموعة من ورش التدريب في متحف نجيب محفوظ المجانية للجمهور في الفترة المقبلة، ليكون المتحف مركز إشعاع للمنطقة».

تعديلات جديدة داخل متحف نجيب محفوظ

وأكمل «أبو الحسن»: «كما نعمل على الاهتمام بكاتبنا الكبير نجيب محفوظ دعائيا بكونه أحد أدباء نوبل في العالم وأول أدباء نوبل في العالم العربي، إذ سيتم إجراء بعض التعديلات داخل المتحف من بينها إرفاق ترجمة مقاطع الأفلام السينمائية من أعمال محفوظ إلى الإنجليزية، حتى يسهل فهمها على الزوار الأجانب، مع رفع جودة وإيقاع هذه المقاطع، هذا إلى جانب تعديل بعض اللافتات الإرشادية الموجودة في المتحف».