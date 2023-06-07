مشاهير يروون ذكرياتهم مع الثانوية العامة.. منهم نجيب محفوظ وأحمد حلمي

الثانوية العامة من أصعب الفترات على بعض الطلبة الذين يعتبرونها «بعبعًا»، ولكن ما أن تنتهي حتى تصبح ذكريات من الماضي، قد تكون سعيدة وكوميدية ومضحكة، أو غير ذلك، ومع اقترابها في كل عام يتذكر العديد من الأشخاص ما حدث معهم، ومنهم مشاهير الفن الذين كان لهم ذكريات ما بين التوتر والقلق.

ذكريات المشاهير في الثانوية العامة

تحدث عدد من المشاهير عن ذكرياتهم مع الثانوية العامة ومنهم الأديب المصري نجيب محفوظ الذي كان له ذكريات مختلفة في الثانوية العامة وكان من المتفوقين، فلم يتوقع أحد من أهله ومدرسيه أن يلتحق بالشعبة الأدبية في الثانوية العامة، لأنه كان مجتهدًا في الرياضيات والمواد العلمية.

بعد التحاقه بالصف الثالث الثانوي أخبر نجيب محفوظ والده أنه التحق بالشعبة الأدبية ولم يلتحق بالعلمية الأمر الذي جعل والده يدخل في صدمة، لأنه كان يريده أن يلتحق بكلية الحقوق ليكون وكيل نيابة مثل ابن عمه أو يلتحق بكلية الطب ليصبح طبيبًا معروفًا، وذلك ما ورد في كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ».

بعد التحاق نجيب محفوظ بالشعبة الأدبية راهن عدد كبير من مدرسيه وأصدقائه أنه لن ينجح بسهولة لأنه كان متفوقًا في المواد العلمية والرياضيات، ولكنه عكس التوقعات وحصل على 60% وكان من العشرين الأوائل على المدرسة والتحق بكلية الآداب وحصل على العديد من الجوائز في الأدب وكان منها جائزة نوبل العالمية.

الفنان أحمد فهمي كان من المشاهير «الدحيحين» في الثانوية العامة وحصل على مجموع 99.8% وذلك بحسب ما راوه في إحدى البرامج التلفزيونية: «والدتي كانت مهتمة بالتعليم، وكانت تتعامل معي منذ الصف الرابع الابتدائي على أنها سنة شهادة، وكانت تجبرني على المذاكرة، وكنت شاطر جدا».

واسترجعت الفنانة نجلاء بدر في إحدى اللقاءات التلفزيونية ذكرياتها مع الثانوية العامة مشيرة إلى أنها ذاكرت موادها الدراسية في آخر شهر لأنها لم تكن مهتمة بالدراسة، ورغم ذلك فإنها نجحت في الحصول على 92% بسبب دعاء والديها.

تجربة أحمد حلمي مع الثانوية العامة

أما أحمد حلمي الذي كان له تجربة ملهمة ولديه إصرار على النجاح، فلم يستطع تجاوزها من السنة الأولى، ولكنه استمر فيها لمدة 3 أعوام متتالية، ففي السنة الأولى حصل على مجموعة 3% وفي السنة الثانية من إعادتها حصل على 24% وفي السنة الثالثة حصل على 50% وكان يبحث عن الجامعات التي تقبله بمجموعه، وكتب ذلك في مذكراته تحت عنوان «28 حرف».

وتحدث الفنان محمد هنيدي في إحدى اللقاءات مع الإعلامية منى الشاذلي عن تجربته في الثانوية العامة، إذ التحق بمدرسة الثانوية الرياضية في استاد القاهرة، وحصل على 57.5% في الثانوية العامة، وبعدها التحق بكلية الحقوق التي فُصل منها بسبب إهماله للدراسة، ثم بعد ذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

أما الفنان أمير كرارة ظل 8 سنوات في الثانوية العامة، وفي السنة التاسعة نجح فيها بمجموع 52% بحسب ما ذكره في إحدى اللقاءات، مشيرًا إلى أنه كان الثاني على المدرسة، التي وصفها بأنها «مدرسة لم ينجح أحد»، وكان ذلك بفضل «التفوق الرياضي».

وسبق وتحدثت الفنانة عبير صبري، عن ذكرياتها مع المرحلة الثانوية، خلال استضافتها في برنامج «عيش الليلة»، مع الفنان أشرف عبدالباقي؛ وكشفت أنها حصلت على 51% ووقتها تعرضت للضرب من والدها.