معلومات عن الكاتب الروائي الراحل حمدي أبو جليل.. حصد جائزة نجيب محفوظ

رحل الكاتب الروائي حمدي أبو جليل، اليوم، عن عمر ناهز 56 عامًا، بحسب ما أعلنته ابنته هالة.

ونستعرض خلال التقرير التالي معلومات عن الكاتب الراحل.

- مولود من أصول بدوية بالفيوم في 16 أغسطس 1967.

- صدر أول أعماله بعنوان «أسراب النمل» مجموعة قصصية 1997.

- عمل «أبو جليل» مع الكاتب إبراهيم اصلان في سلسلة «آفاق الكتابة العربية» بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وظل مديراً لتحريرها حتى أغلقت بعد أزمة نشر رواية «وليمة لأعشاب البحر» للسوري حيدر حيدر في عام 2000.

جوائز حصل عليها حمدي أبو جليل

- فازت مجموعته القصصية «أشياء مطوية بعناية فائقة» بجائزة الإبداع العربية سنة 2000.

- أصدر مجموعة من الكتب عن القاهرة وهي «القاهرة شوارع وحكايات» عن مكتبة الأسرة 2003، و«القاهرة جوامع وحكايات» في 2007.

- حصل على جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية عن روايته «الفاعل» في 2008، وصدرت ترجمتها الإنجليزية في 2009 بعنوان «A Dog With No Tail» عن الجامعة الأمريكية.

- أصدر رواية «قيام وانهيار الصاد شين» دار ميريت 2018. وفازت الترجمة الانجليزية للرواية بجائزة بانيبال الأدبية في يناير 2013.