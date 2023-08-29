التصدي للأفكار الإرهابية.. محمد سلماوي يكشف أسباب تأليفه مسرحية الجنزير

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إنه ألف مسرحية الجنزير في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الأديب العالمي نجيب محفوظ، فشعر أن المثقفين عليهم دور في مواجهة هذا الخطر: «كنا نعيب على الدولة وقتها أنها تواجه الإرهاب بالأمن فقط، ولم يتم مواجهة الفكر».

سلماوي: كان يجب على المثقفين مواجهة أفكار الاغتيال

وأضاف «سلماوي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «على الأقل كان يجب على المثقفين مواجهة هذه الأفكار، وخاصة أنني أرى أن محاولة اغتيال نجيب محفوظ هي أول محاولة لاغتيال مثقف، فالمحاولتان السابقتان على هذه المحاولة سواء الدكتور فرج فودة أو مكرم محمد أحمد يمكن إدراجهما في باب الاغتيالات السياسية».

نجيب محفوظ لم يدخل في معارك مباشرة مع أحد

وتابع: «نجيب محفوظ لم يدخل في معارك مباشرة مع أحد، وكان مسالما وكان يكتب روايات، وأحسست بأنه من الواجب أن نتصدى لهذه الأفكار، وكان الدافع الثاني لمسرحية الجنزير هو إحساسي بوجوب التصدي لخطر ماثل أمامنا يهدد البلد».

وواصل: «الدافع الثالث وراء كتابة هذه المسرحية، هو أنه لم يسبق لأحد الكتابة في هذا الموضوع، وبخاصة الإرهاب، الكاتب الكبير لينين الرملي تصدى للفكر الرملي في أكثر من مسرحية مثل أهلا يا بكوات، ولكن لم يقترب أحد من ارتكاب الإرهاب باسم الدين».