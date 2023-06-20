محمد سلماوي لـ«الشاهد»: الطامة الكبرى كانت باختيار «مرسي» وزير ثقافة إخواني

قال محمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، إن محمد مرسي عندما كان عضوا في المجس الاستشاري، في ذلك التوقيت كان يقول إنه ليس ممثلاً للإخوان، وأنه رئيسًا للجميع، وأنه سيأتي برئيس وزراء شخصية وطنية لا خلاف عليها، وبأنه سيكون مجلس رئاسي يمثل كل الاتجاهات الرئاسية.

رئيس وزراء موالي للإخوان

وأضاف محمد سلماوي خلال لقاءه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن عددًا من المثقفين قد انحاز له، وانساقوا وراء هذه الأوهام، التي سرعان ما تساقطت بسرعة شديدة جدًا، حيث جاء برئيس وزراء موالي للإخوان، وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لنا يوم اختياره وزير ثقافة إخواني.

عن برنامج الشاهد

يُذاع برنامج «الشاهد» يوميًا على قناة «إكسترا نيوز»، بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.