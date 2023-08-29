مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر منعت تدخل أي أطراف دولية في السودان

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شكر الرئيس السيسي على موقفه الداعم للسودان.

الوضع في السودان

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس مجلس السيادة السوداني تحدث بلغة العرفان والوعي المعمق لما سعت له مصر من منع تدخل أي أطراف دولية في السودان.

وأضاف حجازي، أن الرئيس السيسي أكد كثيرا على وحدة وسلامة أراضي السودان ودعا للحفاظ على دولة المؤسسات، موضحا أن مصر قدمت الكثير من المساعدات للأشقاء في السودان.

وأكد أن الوضع في السودان على الأرض أصبح لصالح الجيش السوداني الذي بات متحكما في زمام الأمور، والفريق البرهان يتجول في الولايات السودانية.

تراجع حدة الاشتباكات العسكرية

ولفت إلى أنه دون الجيش السوداني تظهر العصابات المتناحرة، موضحا أن هناك أيادي خفية تعبث في المشهد السوداني رغم تراجع حدة الاشتباكات العسكرية.

وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر ترحب بكل الجهود المخلصة لحل الأزمة فى السودان، مضيفا أن دول الخليج لها دور هام فى حل الأزمة .

واستطرد أن الحرب فى السودان تؤثر على أمن المنطقة كلها وتؤثر بالسلب على الدول المجاورة، مشيرا إلى أن المعركة القائمة فى السودان هى معركة الدولة القومية.