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«الأوقاف» تعلن موعد الاختبار المركزي للمتقدمين لمسابقة القراءة الصيفية

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
06:36 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء ومواعيد الاختبارات المركزية التحريرية للمتقدمين لمسابقة القراءة الصيفية، إذ سيكون السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمسجد النور بالعباسية.

وأوضحت أنه بشأن شروط التقدم للمسابقة، يجب على المتقدم اصطحاب صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة.

ولفتت الأوقاف إلى أنّ الاختبار سيكون في:

1- كتاب أساسيات اللغة العربية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2- كتاب الأحاديث القدسية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حفظًا ودراسة.

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