صرف 1000 جنيه مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

أعلنت جامعة المنيا عن صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كل من القطاع التعليمي والمستشفيات، نظراً لما بذلوه من جهد متواصل ومستمر للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، بحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات.

فحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس

ووافق مجلس جامعة المنيا علي زيادة مكافأة النشر الدولي بنسبة 35% للباحثين الناشرين أبحاث علمية ذات معامل تأثير بمجلات علمية مرموقة، معلناً تقييم اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالكليات بإجمالي 600 بحث علمي ممن انطبقت عليهم الشروط من بين 744 بحثاً من إجمالي البحوث المقدمة، وتصدر كلية الهندسة بأعلى الكليات نشراً لأبحاثها دولياً لـ168 بحثاً، تلاها الصيدلة 142 بحثاً، ثم العلوم 119 بحثاً، والطب 92 بحثاً، فالحاسبات والمعلومات 45 بحثاً، والزراعة 30 بحثاً.

وجرى إقرار قواعد عامة لتوزيع عائد بعض الخدمات لتعزيز رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية، وتخصيص نسبة لتحسين أحوال العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

مراجعة الخطط الاستراتيجية والجودة بالكليات

واستمع المجلس إلى عرضاً للدكتور أحمد شوقي ظهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، أوضح فيه نتائج الزيارات الميدانية والمحاكاة التي أجراها المركز لجميع كليات الجامعة لقياس مدى استعدادهم للتقدم للاعتماد، وتطبيقها لمعايير الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، التي قامت بمراجعة الخطط الاستراتيجية بالكليات ووحداتها للجودة، وخطتها، وإنجازاتها، والجداول الزمنية لأنشطتها، ورؤيتها ورسالتها، وتوصيف المقررات الدراسية، تحقيقاً لحظة الجامعة وقرار مجلس الجامعة بتقدم البرامج الخاصة، والكليات ذات الأقل من 4 برامج مؤسسياً كأسبقية أولى، وإعادة الاعتماد للكليات المعتمدة وتقدم باقي الكليات للاعتماد خلال عامين.

استعداداً لتقدم الجامعة لاعتمادها مؤسسياً

كما أعلن المجلس عن بدء أعمال التطوير ورفع كفاءة فندق الجامعة اعتباراً من أول سبتمبر، كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التفاهم بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم الألمانية، والممولة من مؤسسة التعاون والتبادل الأكاديمي الألمانية في مجال ترميم الآثار، التي تستهدف التدريب والتبادل الطلابي بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من كليتي الفنون الجميلة والآداب، ضمن مشروع المرممون والآثاريين - ثقافة التفاهم والحفاظ وتفهم الثقافة المادية.