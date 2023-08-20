جامعة المنيا تعلن رابط التسجيل الإلكتروني في برنامج «عاملة شغل»

أعلنت جامعة المنيا، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج «عاملة شغل» برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» وعدد من الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تمكين المرأة في مجالات ريادة الأعمال

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ"لوطن" إنه في إطار الجهود التي تبذلها جامعة المنيا لتمكين المرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وإتاحة فرص العمل والتدريب لخريجاتها بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الحاسب بكلية العلوم، يمكن التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج «عاملة شغل» من خلال هذا الرابط (من هنا).

عقد الشراكات مع القطاع الخاص

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن برنامج «عاملة شغل» يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة، كالمبيعات وقطاع العمليات والمصانع، فضلا عن مجال التكنولوجيا الذي أضيف هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.