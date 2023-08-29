جامعة بنها الأهلية تعلن حاجتها التعاقد مع شركة متخصصة في مجال الأمن

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن حاجتها للتعاقد مع شركة متخصصة في مجال الأمن والحراسة على أن تكون الشركة لها رخصة سارية ولديها خبرة في مجال الأمن والحراسة لا تقل عن 5 سنوات، وسابقة أعمال في مجال أمن المؤسسات الكبرى.

تستعرض«الوطن» شروط التقدم الخاصة بشركات الأمن والحراسة للتعاقد مع جامعة بنها الأهلية وكيفية تقديم الطلبات والمواعيد

رابط تقديم شركات الأمن للتعاقد مع جامعة بنها الأهلية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من يرغب في التقدم، عليه استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني لجامعة بنها الأهلية، المتاح على الرابط التالي من هنا https://forms.gle/K6dfWC4czFxNgDm7A

بيانات مطلوب للتعاقد مع جامعة بنها الأهلية

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أن طلب التقديم يتطلب أن توضح الشركة البيانات الآتية:

- السجل التجاري والضريبي

- سابقة الأعمال

- عدد أفراد الأمن العاملين بالشركة من ذكور وإناث.

أشار رئيس جامعة بنها الأهلية أنه يتم التسجيل على الرابط المشار إليه بدء من غدا الأربعاء 30/08/2023 إلى الثلاثاء 05/09/2023 على أن يتم تسليم المستندات والمظروفين الفني والمالي في ظرفين مغلقين بمكتب الشؤون القانونية بمقر الجامعة بالعبور خلال يومي الأربعاء الموافق 06/09/2023 والخميس الموافق 07/09/2023 مرفق بها صورة من تسجيل الشركة على موقع الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ الإعلان على موقع الجامعة، أو التي ترد بعد المدة المحددة للتسجيل على الموقع.