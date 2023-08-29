«بنها الأهلية»: إقبال غير مسبوق لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة

وجهت جامعة بنها الأهلية بالعبور (BNU) التحية والاحترام للطلاب وأولياء أمورهم الذين تقدموا أو التحقوا بها، مؤكدة في بيان لها، أن أبوابها مفتوحة للجميع في ضوء ثوابت محددة حاكمة وهي معايير العدالة والشفافية، مؤكدة أن الإقبال زاد كثيرا هذا العام على الجامعة.

وأوضحت جامعة بنها الأهلية بالعبور، في بيانها، أنها تلقت طلبات الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بذلك، وتم تحديد محددات حاكمة للقبول، وهي وضع حد أدنى لكل برنامج والأعداد المقررة وفقا لمقومات وخطة الجامعة بالتنسيق مع مجلس الجامعات الخاصة الأهلية.

قبول الطلبات المتقدمة في التواريخ المحددة

وأضاف البيان، أنه جرى قبول الطلبات المتقدمة في التواريخ المحددة، في ضوء هذه المعايير، مع ربطها بالوضع الزمني لتوقيت التقدم، ونظرا لأن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح ويتم تمويلها ذاتيا، من خلال المصروفات الدراسية المحصلة من الطلاب، وذلك للوفاء بالالتزامات والأعباء الأخرى ومقابل سداد أقساط الإنشاءات، حيث كانت الجامعة مع باقي الجامعات تسعى لإلحاق الطلاب المطلوب قيدهم بالعام الجامعي الجاري.

زيادة الإقبال بشكل كبير وبصورة غير متوقعة

وأشار البيان، إلى أنه نظرا لأنها جامعة حديثة، فقد كان أعداد الطلاب المتقدمين لها في البداية محدودا، وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية زاد الإقبال علينا بشكل كبير وبصورة غير متوقعة وغير مسبوقة من الطلاب الذين لم يحصلوا على فرصة الالتحاق بالجامعات الحكومية، ولذلك لجأت الجامعة إلى قيد الطلاب وفقا لما سبق ذكره عاليه.

وأضاف «إن كنا نتفهم ما يشعر به بعض السادة أولياء الأمور وأبنائهم الذين لم نشرف بانضمامهم لأسرة الجامعة، إلا أننا نؤكد أنه لو كان الأمر بوسعنا لقبلنا كل من تقدم لنا، ولكن طبيعة الوضع تحتم علينا ذلك».

واختتمت الجامعة بيانها بأنها تأمل للجميع كل التوفيق والسداد.