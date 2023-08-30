أنغام: أغنية «بحتاج أتكلم» تعبر عن حالتي النفسية.. وطفولتي لم تكن عادية

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على إحدى حلقات برنامج «ABtalk» الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكشفت عن كثير من الأسرار الخاصة بها.

أنغام تكشف عن أكثر أغنية تعبر عنها

كشفت الفنانة أنغام، أن أكثر أغنية تعبر عنها «محتاج أتكلم» مع الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلة: «دى أكتر أغنية بتعبر عن حالتى النفسية دلوقتي حالا، عموما بحس إن حد محتاج يتكلم بس أنا بسمع أكتر».

كما تحدثت الفنانة أنغام خلال الحلقة، عن أن طفولتها كانت أحلى أيام حياتها وأصعبها، لأنها لم تكن طفولة عادية لسببين، أولهما طريقة تعليمها التي كانت موسيقية من سن ست سنوات، وهذا كان قاسي بكل التفاصيل الخاصة به.

أما عن السبب الثاني لصعوبة طفولتها، قالت إنه خاص بالمنزل، فلم يكن أسعد شيء، لأنها لم تعش وسط أسرة سعيدة، قائلة: «كانوا يتعاملوا معايا على إني كائن فاهم، فكنت بشيل بدري حاجات مش عايزة أشيلها، أمى وأبويا اتجوزوا صغيرين».