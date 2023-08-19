أنغام عن حفلها بمهرجان العلمين: «كنت فرحانة ببلدي أكتر ما أنا فرحانة لنفسي»

علقت أنغام عن حفلها مساء أمس بمهرجان العلمين وقالت: «أنا مش هبالغ وأنا بقول أنا مبهورة بالحالة والحضور الرائع الكبير المحترم الجمهور الراقي من المصريين واخوانا العرب، وكان فيه جمهور من السعودية وقطر والكويت وناس لأول مرة يحضروا لي، والجمهور اللي دائما بيحضر لي والجمهور اللي بيحضر لي في بلدانه جالي مخصوص، وكلفوا نفسهم علشان يحضروا الحفلة ويعيشوا ليلة حلوة في العلمين وفي وجوه مألوفة ودايما بيبقوا موجودين، ووجوه أول مرة بشوفها».

أنغام: «كنت امبارح فرحانة ببلدي أكتر ما أنا فرحانة لنفسي»

وأكملت أنغام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري: «كنت إمبارح فرحانة ببلدي أكتر ما أنا فرحانة لنفسي، وكنت حاسة إني المضيفة، وكنت عاوزة أنزل أضايف الناس وأسلم عليهم بإيدي واحد واحد، وردود الفعل مفرحة قلبي».

أكثر الأغاني طلبا في مهرجان العلمين

وأضافت أنغام: «الناس كانت طالبة حاجات كتير زي عرفها بيا وياريتك فاهمني وأكتبلك تعهد واللي عاجبني في الأغنية دي إن الرجالة بيطلوبها زي الستات».