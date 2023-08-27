«بطريق» نرويجي يحصل على رتبة لواء على أنغام الموسيقى العسكرية باسكتلندا (فيديو)

حصل طائر بطريق نرويجي، يعيش في حديقة حيوانات إدنبرة في اسكتلندا، على رتبة جديدة من الحرس الملكي النرويجي، بجانب السير أمام حرس الشرف بطريقة تشابه طريقة سير الزعماء في الاحتفالات الرسمية.

ثالث بطريق ملكي

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن «نيلز أولاف» هو ثالث بطريق ملكي نرويجي مقيم في حديقة إدنبرة، وتم ترقيته إلى رتبة لواء في حفل حضره 160 عسكرياً من حرس الملك النرويجي، يرتدي زي المناسبات الرسمية.

هدف الزيارة الأخيرة

وحرص فريق من الحرس الملكي النرويجي المشارك في مهرجان موسيقي عسكري سنوي في إدنبرة في حديقة الحيوانات في المدينة الإسكتلدنية، في المنطقة التي يعيش فيها البطريق، وكان هدف الزيارة ترقية البطريق بمنحه رتبة أعلى.

البطريك يحمل رتبة عسكرية

وسجلت وسائل الإعلام لحظات الاحتفال بالبطريق، الذي حمل على أحد جناحيه كتافة عسكرية وهي عبارة عن قطعة يتم وضعها على العسكريين على أكتافهم وتحمل رتبتهم.

وكان هذا البطريق، قبل الزيارة الأخيرة، يحمل رتبة عقيد، حصل عليها في عام 2016، وهو تميمة حرس ملك النرويج، وحصل قبل ذلك، على لقب فارس في عام 2008.

سبب انتماء البطاريق للقوات الملكية

وقدمت حديقة حيوانات إدنبره مجموعة من طيور البطريق إلى النرويج في عام 1914، عندما عمدت أسرة نرويجية على إهداء الحديقة هذه النوع من البطاريق.

وفي عام 1972، جاءت قوات من الحرس الملكي النرويجي إلى إدنبرة للمشاركة في مهرجان الموسيقى العسكرية، وخلال تلك الزيارة تبنى ضابط نرويجي البطريق ليكون جالباً الحظ لقواته.