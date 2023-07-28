محمد عدوية يطرح ثاني أغنيات ألبومه «يا جاحدة» (فيديو)

طرح النجم محمد عدوية، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «ياجاحدة» من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد القماح وهندسة صوتية خالد رؤوف.

تفاصيل ألبوم محمد عدوية الجديد

وتعتبر ثاني أغاني ألبومه الجديد بعد أغنية تعرف عني إيه والتي حققت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «تعرف عني إيه» المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: جاهزين.

أغنية «سامحنى يابا»

كما طرح محمد عدوية أغنية «سامحني يابا» بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي أغنية مسلسل «حواري بوخاريست» الذي تم عرضه منذ حوالي 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومي سليم.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان «استضعفوني» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وهي من كلمات أحمد شكري، وتوزيع وألحان مونتي ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.