«محمد» يحول أسلاك الكهرباء والدقيق إلى بورتريهات.. محاسب بدرجة فنان (صور)

التفكير خارج الصندوق، هي صفة تميز بها الشاب العشريني، فدائما ينظر للأشياء غير المفيدة في منزله على أنها كنز ثمين، وبسبب عشقه للفن منذ نعومة أظافره، استخدم هذه الأشياء في عمل لوحات وبورتريهات مختلفة، منها مناظر طبيعية، ومنها لوحات تجميلية، ومنها صور للمشاهير سواء في الوطن العربي أو على مستوى العالم.

بورتريهات بطرق مختلفة

لم يقتصر الرسم فقط على الأقلام والورق المقوى، فهناك أدوات عديدة يمكن استخدامها لعمل لوحات وبورتريهات، وهذا ما أثبته محمد ناصر، الذي تخرج في كلية التجارة، جامعة حلوان، «بحب أشوف إيه الحاجة اللي ناس شايفها إنها متنفعش لحاجة واعمل لها إعادة تدوير، وبكده أوصل فكرة للناس إن ممكن تصنع المعجزات من أي شيء عادي» وفق تعبيره.

لوحات وبورتريهات من الدقيق والأسلاك الكهربائية، صنعها صاحب الـ25 عامًا للمشاهير على مستوى العالم أبرزها تشارلي تشابلن وويل سميث ومحمد علي كلاي، «الناس كلها شايفة إن الدقيق يصلح لعمل الأكلات والمخبوزات فقط، لكن أنا استخدمه في الرسم بالأسلاك الكهربائية وبدور دايما على أي مكونات في البيت سهلة والكل يقدر يستخدمها»، حسب ما رواه «محمد» خلال حديثه لـ«الوطن».

الرسم بالدقيق والأسلاك الكهربائية

«بشوف نفسي في تنفيذ الحاجات الصعبة، عشان كدا فضلت أدور إيه المكونات اللي صعب إنها تتجمع مع بعض وبنفذها، وكانت النتيجة الدقيق والأسلاك الكهربائية» على حد تعبير «محمد».

وأوضح أن هدفه الأساسي في الرسم بالطرق المختلفة هو نشر فكرة إعادة التدوير للأشياء غير المستخدمة في المنزل، وصنع أنتيكات منها لم يظهر مثلها من قبل، وذلك بتكلفة قليلة.

دقيق، أسلاك كهرباء، قماش، شريط لاصق، دبابيس، شمع، وأخيرًا أكياس بلاستك، هي الأدوات التي استخدمها ابن محافظة القاهرة، في عمل لوحاته المختلفة، وذلك عن طريق عملها بالطبقات من المواد المتنوعة وتثبيتها بالشريط اللاصق، والرسم بالأسلاك الكهربائية، «لما ببدأ فيها بتكون صعبة جدا لأن ممكن لما تخلص الرسم اكتشف أنه فيها حاجة غلط ساعتها ببدأ من الأول» حسب تعبيره، كما أن مدة الانتهاء من اللوحة الواحدة من بين أسبوع إلى 10 أيام.