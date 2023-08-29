جامعة سوهاج تشارك في برنامج «مساواة الإعاقة».. يحتوي على 4 مراحل

شاركت جامعة سوهاج في البرنامح التدريبي «مساواة الإعاقة»، الذي نظمته هيئة الأمديست الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة حلم للتدريب والاستشارات في مجال الإعاقة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن مشاركة الجامعة في البرنامج، تأتي طبقًا لاتفاقية التعاون الموقعة بينها وبين هيئة الأمديست الأمريكية، والخاصة بمشروع إنشاء وتطوير مركز لذوي الإعاقة مستدام وفعال يعمل على تعزيز التزام الجامعة في دعمها للمشاركة الكاملة للطلبة ذوي الهمم في جميع جوانب الحياة الجامعية، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم فرص متكافئة من التعليم والمعرفة وتأهيلهم للحياة العملية.

مراحل البرنامج التدريبي

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ البرنامج التدريبي يضم عدة مراحل وهي:

المرحلة الأولى

يتم فيها التدريب المباشر لمدة 5 أيام متواصلة بالقاهرة.

المرحلة الثانية

عبارة عن جلسة تدريب فردية (أونلاين) نهاية هذا الشهر.

المرحلة الثالثة

سيتم فيها التدريب العملي لمدة يومين أول شهر سبتمبر المقبل.

المرحلة الرابعة

ستعقد جلسة تقييم ومتابعة فردية أونلاين نهاية شهر سبتمبر المقبل.

المرحلة الخامسة

سيتم خلالها تنفيذ تدريب DET داخل الجامعة.

مهارات البرنامج التدريبي

وأشار الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أنه جرى اختيار الدكتور محمود محمد الأمير الأستاذ بكلية الصيدلة، لتمثيل الجامعة بالبرنامج التدريبي «مساواة الإعاقة»، موضحاً أن التدريب يعتبر من أهم مكونات اتفاقية الشراكة، ويناقش المفهوم الاجتماعي للإعاقة، ويعمل على توضيح كيفية إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية لدعم هؤلاء الطلبة، مضيفاً أن التدريب يهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بكل جامعة بالشخص المناسب ليكون ممثلًا للمركز، وذلك لتنفيذ التدريب بشكل احترافي لجميع أعضاء المجتمع الجامعي، وذلك من خلال تهيئة المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة لخلق بيئة تعليمية دامجة للطلاب ذوي الإعاقة.