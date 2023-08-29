رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ 90% من مبنى الفصول بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تنفيذ 90% من مبنى مجمع الفصول، بالمقر الجديد للجامعة، جاء ذلك خلال تفقده المبنى بصحبة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأشرف القاضي آمين عام الجامعة والمهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

تقديم خدمات طلابية متميزة

وقال «النعماني»، إن الهدف من المشروعات الإنشائية التي تُنفذها الجامعة هو تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة للطلاب ذات جودة لا تقل عن النظم العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، ولتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الالتزام بمواعيد التسليم

ووجه «النعماني»، خلال جولته بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، والاهتمام بمناطق الخدمات والتهوية داخل المباني لتجنب حدوث أي أضرار صحية للطلاب، في إطار حرص جامعة سوهاج على صحة وسلامة طلابها.

وقال المهندس حسين محمدين مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، إن مبنى مجمع الفصول يقام على مساحة 4000 متر مربع، ومكون أيضا من بدروم، دور أرضي، 4 أدوار، بتكلفة 90 مليون جنيه.