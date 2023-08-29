أنغام تكشف عن موقف لا تنساه في طفولتها: «حياتي اتغيرت بعده»

كشفت الفنانة أنغام عن الكثير من الأسرار التي تخص طفولتها، وذلك خلال الحلقة التي ظهرت من خلالها مع الإعلامي أنس بو خش في برنامج ABtalk الذي يذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أنغام تتحدث عن طفولتها

وتحدثت الفنانة أنغام عن أن هناك موقفا لا تنساه إطلاقا في طفولتها وهو ضرب والدها لوالدتها: «عمرى ما بنسى الموقف دا أول مرة أبويا مد إيده على أمى وأنا كنت بحب أبويا في طفولتي بشكل هيستيري، هما في اليوم دا معرفوش يداروا، قبل اليوم دا كانت الأمور بالنسبة لي مداريه».

وتابعت الفنانة أنغام: «من بعد اليوم دا زي ما يكونوا سمحوا لنفسهم إن خلاص هي شافت فهنكمل عادي أنا فاكرة كويس أن هو جه يسلم عليا وهو خارج بعد الموقف دا قولتله لا متسلمش عليا ولزقت نفسي في الحيطة ودا كان مستحيل أنا كنت أربع سنين».

وكشفت أنغام عن أن علاقتها بوالدها كانت قوية للغاية وكانت تتعلق به بمجرد رؤيته ولكن من بعد هذا الموقف لم تفعل هذا مجددا.