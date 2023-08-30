ضربة قوية للدولار بعد انضمام مصر لـ«بريكس».. خبير اقتصادي يشرح التفاصيل

تنتهي الخميس المقبل اجتماعات مجموعة بريكس، والتي تضم 5 دول هي «روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا»، ومع فتح الباب أمام دول أخرى للانضمام إلى المجموعة، تقدمت مصر بطلب الانضمام إلى المجموعة، مما شكل هذا ضربه قوية للدولار الأمريكي، حيث تسعى هذه الدول إلى كسر هيمنة الدولار.

الانضمام إلى مجموعة بريكس

ووجهت مجموعة بريكس الدعوة إلى السعودية، ومصر، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا، وإيران، للانضمام إلى المجموعة خلال اجتماعها في جوهانسبرغ الأسبوع الماضي.

جذب مزيد من الاستثمارات

وقال حسام عيد، خبير اقتصادي، إنَ انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، سيكون له أثره الإيجابي على الاستثمارات في مصر من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، مضيفًا أنَ تواجد مصر بين هذا التكتل القوي اقتصاديًا، يساهم في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية.

انخفاض الدولار

وأوضح «عيد»، أنَّ الدولار شهد انخفاض في السوق الموازي بعد الإعلان عن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مشيرًا إلى تأثير ذلك على الدولار يأتي من خلال الاعتماد على العملات المحلية للدول أعضاء بريكس في عمليات التبادل التجاري، دون اللجوء إلى الدولار كعملة وسيطة في التبادل التجاري بين الدول.

وأشار الخبير الاقتصادي أيضًا، إلى أنَّه في حالة توصل مجموعة بريكس إلى إطلاق عملة موحدة، سيكون ذلك ضربة قوية للدولار.