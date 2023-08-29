5 فوائد لانضمام مصر لتجمع «بريكس».. أبرزها تأمين القمح والأرز

عددت وزارة المالية فوائد انضمام مصر لتجمع بريكس، والذي سيكون إضافة قوية للاقتصاد المصري، ويساهم في تدعيم قوي للاقتصاد المصري خاصة وأن هذا تجمع «بريكس» يشكل 20% من تجارة العالم و31.5% من الاقتصاد العالمي في 2022 وتم تأسيسه برأسمال 50 مليار دولار.

«الوطن» تستعرض 5 فوائد من انضمام مصر إلى تجمع بريكس العالمي، وذلك وفق ما صدر عن وزارة المالية، على النحو التالي:

5 فوائد لانضمام مصر إلى تجمع بريكس

- التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع «البريكس»، ما يساهم في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي (الدولار) في مصر.

- يساعد في تأمين السلع الاستراتيجية مثل القمح والأرز دون ضغوط إضافية على الموازنة العامة للدولة.

- تنوع الهيكل الإنتاجي للدول الأعضاء في «بريكس»، ما يساعد مصر على تلبية أغلب احتياجاتنا الاستيرادية من الدول الأعضاء.

تعزيز التجارة الإلكترونية

- حل جزء كبير من مشكلة سلاسل التوريد وتعزيز التجارة الالكترونية بين الدول الأعضاء، مما يعني خلق فرص عمل جديدة ويساعد الشركات على تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب «ميركوسور» لتصبح مصر مركزًا يربط بين إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

- وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل «البريكس» سيساعدنا في الحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية.