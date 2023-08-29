سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل كل البنوك المصرية على الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري يبلغ 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع والشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك التجاري الدولي 30.90 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك قناة السويس يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.