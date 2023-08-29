إصابة شخصين باختناق في حريق منزل بالأقصر

أصيب شخصان باختناق، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حريق شب في منزل بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

بلاغ لغرفة عمليات إسنا

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغاً من الأهالي بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق، بمنطقة شارع الضرائب والتأمينات وسط مدينة إسنا، فجرى التوجيه بدفع عدد من سيارات الإطفاء لمكان الحـريق لسرعة السيطرة عليه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

السيطرة على الحريق

وتمكنت سيارات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما تمكنت أطقم سيارات الإسعاف التابعة لمرفق الأقصر، من إسعاف كل من «إيمان.ا.ا» 36 عاماً، و«جهاد م.س» 19 عاماً، مصابتين باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق ونقلهما لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا لتلقي العلاج اللازم.