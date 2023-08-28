رحلات البالون الطائر تحلق بـ460 سائحا في الأقصر بعد توقفها بسبب الرياح

استأنفت رحلات البالون الطائر، صباح اليوم الاثنين، نشاطها بعد توقف دام يوم واحد بسبب سوء الطقس، إذ حلقت 24 رحلة تقل على متنها 460 سائحا من مختلف الجنسيات.

رحلات البالون سياحة المغامرات

وذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن البالون الطائر توقف عن التحليق أمس بسبب سرعة الرياح والتي تجاوزت سرعة 8 عُقد، مضيفا: البالون الطائر من الأنشطة السياحية المصنفة ضمن سياحة المغامرات، لأنه يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح وهو ما اكسبه متعة لأنه يعيش السائحين أجواء المغامرة والإثارة.

رحلات البالون توفر أكثر من ألفي فرصة عمل

وأشار إلى أن البالون الطائر يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر، يعملون في 17 شركة ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين ومرشدين سياحيين وغيرهم، وكل فترة تزداد عدد الشركات العاملة وترتفع معها فرص العمل.

موسم صيفي سياحي رائع

ولفت الى أن الموسم السياحي الصيفي، جاء هذا العام رائعًا فهناك إقبال كبير من السائحين على زيارة المعالم الأثرية والسياحية خصوصا البالون الطائر، متوقعًا أن يحقق البالون في الموسم الشتوي إقبالًا كبيرًا مثل الموسم الشتوي الماضي والذي حقق فيه البالون أعلى نسبة إشغال منذ إنشائه.