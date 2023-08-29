«مستقبل وطن» الأقصر ينظم دورة عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر دورة تدريبية مجانية عن «أساسيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو» بمقر الحزب بشارع المحطة بمدينة الأقصر، شارك فيها نحو 50 متدربا.

دور مجانية لحزب مستقبل وطن بالأقصر

تضمن التدريب لحزب مستقبل وطن بالأقصر شرح عن كيفية التقاط الصور وعناصر الإضاءة، وأهداف الصورة وأنواع التصوير والتبسيط والتثليث وملء الإطار.

وفي نهاية الدورة سلم الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، شهادات التقدير للمشاركين في الدورة، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات التعليمية والتثقيفية.

نفذ الدورة أمانة الإعلام بالحزب بالأقصر برئاسة عمر شوقي بالتعاون مع أمانة التنظيم بالحزب بالأقصر برئاسة محمد عمران تحت رعاية وإشراف الإعلامي حسين المصري أمين مساعد أمانة الإعلام بالحزب بالأقصر، وحاضر فيها مساعد أمانة الإعلام بالحزب بالأقصر.