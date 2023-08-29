برلمانيون: استقرار البلد الشقيق جزء رئيسي من سياسة مصر الخارجية

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن الحفاظ على أمن وسلامة السودان والدولة الوطنية جزء رئيسى من السياسة الخارجية لمصر.

وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر تمتلك رؤية لحل الأزمة فى السودان، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتجنب وقوع ضحايا أبرياء وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، كما طالبت بالوقف الفورى لإطلاق النار؛ حفاظاً على مقدرات الشعب الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

«زين الدين»: رفضت التدخل فى شئون السودان أو الانحياز لأى طرف

وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة اتضحت رؤيتها فى الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية بالسودان، وتأكيد أن الأزمة أمر يخص الأشقاء، وتؤكد مصر احترامها لإرادة شعب السودان، مشيراً إلى أن رؤية مصر ظهرت منذ اندلاع الحرب بعدم التدخل فى شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية، مع ضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة، ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.

وأضاف «زين الدين» أنه منذ اندلاع الأزمة وقفت مصر على الحياد بين طرفيها، وترجمت رؤيتها على أرض الواقع، التى تقوم على عدم التدخل فى شئون السودان والانحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، بتواصل المسئولين المصريين مع طرفى الأزمة.

وقالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القيادة المصرية حرصت منذ اندلاع الحرب بالسودان على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وأشارت «هند» إلى أن الدولة وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية باحترام سيادة السودان، وتأكيد عدم تدخل أى أطراف خارجية، وأكدت حرصها على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب الشقيق، وتجنب الآثار السلبية التى يتعرض لها.

وأكد المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، أهمية زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، لمصر، والتى تكشف حجم الدعم المصرى والحرص على عودة الاستقرار، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص فى كل خطاباته بالمحافل الدولية على الحديث عن ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب والمؤسسات الوطنية ومنع أى تدخل أجنبى.

وقال «رزق» إن مصر تقف بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين الفارين من ويلات الصراع عبر المنافذ البرية ووفرت كل أشكال الدعم، بجانب رعاية كل المحاولات لإيجاد حلول سياسية واستضافة القوى السياسية السودانية لطرح الحلول، أبرزها رعاية قمة دول الجوار لطرح مبادرات وحلول تنهى هذا الصراع.

وأشار إلى أن مصر لم تتوان عن تقديم الدعم للسودان، سعياً لتمكين مؤسسات الحكم الانتقالى من اجتياز هذه المرحلة الحساسة فى تاريخه، وكذلك أبدت استعداداً كاملاً لنقل الخبرات وبناء الشراكات المفيدة للدولتين، كما ساعدت العديد من البلدان لإجلاء رعاياها من الخرطوم، حيث تم إجلاء أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى 27 أبريل 2023، وقدمت سفارات بعض البلدان رسمياً الشكر لمصر على مساهمتها فى إعادة مواطنيها.

وأكد النائب أمين جابر الصيرفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان للقاهرة تأتى فى توقيت مهم وحساس للغاية، وتكشف حجم الدعم الذى تقدمه القاهرة للسودان ومؤازرته فى أزمته. وأشار «الصيرفى» إلى السياسة المصرية الراسخة فيما يتعلق بالسودان، وتأكيد الرئيس ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب السودانى، وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية، مشدداً على أن مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم لهم.