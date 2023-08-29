3 رسائل من كلمة «البرهان» عن أزمة السودان في أول زيارة خارجية

ألقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني كلمة من العلمين الجديدة على هامش لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث خلالها عن آخر التطورات في الأزمة السودانية، في أول زيارة خارجية له منذ بداية الأزمة.

أبرز الرسائل التي ذكرها البرهان نرصدها لكم كما يلي:

تأكيد أهمية الدور المصري في حل أزمة السودان

حرص البرهان على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان، وتوجه بالشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لهم.

كما وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري، على استضافتهم للشعب السوداني.

وكشف البرهان عن سبب الزيارة لافتًا إلى أنَّ هذه الزيارة لشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية والشعب المصري، فهم جيران وأصدقاء، فهناك مسؤولية مشتركة تجاه الشعبين المصري والسوداني، وقصدنا اطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف والتفكير بشأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت لمصر.

وتقدم رئيس مجلس السيادة السوداني بالشكر للدولة المصرية، على إتاحة الفرصة بنقل رؤية السودان إلى العالم.

القوات المسلحة السودانية تسعى للتحول الديمقراطي

أكد البرهان في كلمته أن القوات المسلحة السودانية لا ترغب في الحكم وأنها تسعى للتحول الديمقراطي، قائلًا: «أطمئن كل أصدقاء السودان بأننا نسعى لتحول ديمقراطي ولا نطمع في الحكم».

وشدد البرهان في كلمته على أنّ القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالسعي نحو إقامة فترة انتقالية حقيقية، يستطيع بعدها الشعب السوداني تأسيس دولته، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها من يريده أن يحكم البلاد، مشددًا على أنّ القوات المسلحة السودانية قوات قومية، وليست لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو حكم السودان.

وأضاف: «نسعى لإيقاف الحرب، والانتقال الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي».

الوضع الداخلي في السودان

وتحدث البرهان عن الوضع الحالي في السودان قائلًا: «نواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة»، مؤكدًا أنّ السودان يواجه حربا مدمرة شنّتها مجموعات متمردة استعانت بكل ما يمكن أن يدمر الشعب السوداني، ومارست أبشع أنواع الجرائم، كجرائم الحرب.

وأشار إلى أنَّ الشعب السوداني يواجه ممارسات وجرائم طالت كل الشعب الذي نهبت أمواله وممتلكاته وحرماته واغتصبت بناته، وممارسات أدمت قلوب العالم.

وتحدّث البرهان عن الجرائم الواقعة الآن في السودان من الميليشيات المتمردة، من تهجير للمواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم والنهب والسرقة والقتل في كل مكان، مؤكدا الحرص على وضع حد لهذه الحرب وهذه المأساة.