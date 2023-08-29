كاتب صحفي: وقوف مصر مع السودان راسخ وثابت

أشاد الكاتب الصحفي محمد الجالي، بالتغطية المميزة للقنوات الإخبارية المصرية «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز»، فى نقل وتغطية زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة، ونقل التصريحات المهمة الخاصة به على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن وقوف مصر مع السودان راسخ وثابت.

تصريحات البرهان مهمة

وقال «الجالي»، خلال مداخلة هاتفية في قناة «اكسترا نيوز»: «وسائل الإعلام العالمية والإقليمية تناقلت هذه التصريحات بشكل كبير جدا، من خلال عرضها عبر شريط الأخبار أو التغطيات المصورة، وهناك اهتمام كبير بهذه التصريحات، وأنها تخرج من مدينة العلمين الجديدة بعد مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني».

وشدد «الجالي» على أن «القوات المسلحة السودانية ليست مغتصبة للسلطة، ولا تريد السيطرة على الحكم، لكنها تريد الاستقرار، ويحظى الشعب السوداني بحريته واستقراره، واختيار من يحكمه فى إطار من الحرية والشفافية عبر انتخابات حرة ونزيهة»، موضحا أن استقرار السودان أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري.. والدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لحل الأزمة السودانية.

وقوف مصر مع السودان راسخ وثابت

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال المباحثات مع الفريق البرهان، والبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، بأن وقوف مصر مع السودان راسخ وثابت لن يتغير، ورأينا من خلال المؤتمر الدولي لدول جوار السودان من أجل دفع جهود حل الأزمة فى السودان.. والرئيس السيسي يتابع الأزمة منذ يومها الأول، ويدفع نحو حلها، والتحذير من التدخل الخارجي فى السودان، والحفاظ على الدولة الوطنية».