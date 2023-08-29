أحمد موسى: مصر طرحت أفكارا لحل أزمة السودان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بمدينة العلمين، مضيفًا: «هذه أول زيارة للبرهان منذ أبريل الماضي وجاء لمصر».

مصر طرحت أفكارا لحل أزمة السودان

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر طرحت مجموعة من الأفكار لحل أزمة السودان، كما أن البرهان سيقوم بجولة خارجية تشمل«السعودية، الإمارات، وبعض دول مجلس الخليج»، ثم العودة إلى مصر مرة أخرى.

مصر والسودان شعب واحد في بلدين

واستعرض موسى، مساء اليوم الثلاثاء، عدد من اللقطات لعودة البرهان إلى السودان عقب إنتهاء زيارته لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر والسودان شعب واحد في بلدين، ولدينا روابط تاريخية أبرزها نهر النيل.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترحب دائما بجميع الجهود لحل الأزمة السودانية، وجميع مؤسسات الدولة تؤيد المبادرات التي تريد إنهاء الصراع في السودان.

أهمية حل الأزمة السودانية

ولفت إلى أن مصر أكثر المتضررين من الأزمة السودانية، حيث استقبلت مصر أكثر من 250 ألف سوداني بجانب 20 ألف شخص من جنسيات أخرى منذ اندلاع الصراع السوداني، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين سوداني مقيمين على أرض مصر.

وأشار إلى أن مصر تقدم الدعم الكامل لكل الأشقاء في السودان، ومصر طرحت أفكارا مهمة للفريق عبدالفتاح البرهان، لإنهاء الصراع السوداني، لافتًا إلى أن الشعب السوداني يعاني من ويلات الحرب الدائرة حاليا.