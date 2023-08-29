عز الأسطول يهدي الجيش المصري أغنية جديدة.. أعظم جيوش الأرض

فاجأ الفنان عز الأسطول، جمهور حفل محكى القلعة، بإهداء أغنية لدعم الجيش المصري، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالقلعة المقام بقلعة صلاح الدين.

عز الأسطول يتحدث عن الجيش المصري

قال عز الأسطول، إنه فخور بالجيش المصري، ووصفه بأعظم جيوش الأرض، وقدم خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغنياته، الذي تفاعل معها الجمهور منها «مدد، آمون ربع، غجرية».

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وقدم الفنان هشام عباس، أمس، مجموعة متميزة من أعماله الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها السهر والانبساط واه من عينيها السود، وشوفي وعيني وكام مرة، وطول ما أنت بخير، ويا ليلة، وحبيبي ده وفينه.

ومن المقرر أن يشدو الفنان مصطفى حجاج اليوم، بمجموعة من أعماله الخاصة، منها أنشودة أمون رع، مدد يا الله، ومشيت، في الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى وهنا هنا.