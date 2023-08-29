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جمهور مهرجان القلعة: الحفلات الغنائية عادت بنا إلى فترة التسعينيات

كتب:

مريم جاد
09:16 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
مهرجان القلعة 2023

مهرجان القلعة 2023

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة تليفزيون «الحياة»، بمهرجان القلعة 2023 والنقل الحصرى لشبكة تليفزيون الحياة، موضحًا توافر تذاكر الحفلات الموسيقية بأسعار رمزية لكافة الفئات الاجتماعية ووجود إقبال جماهيري لمتابعي المهرجان والمطربين وسعادتهم بمتابعته.

رصد شبكة تليفزيون «الحياة» آراء بعض الجماهير 

وأشاد جمهور مهرجان القلعة بتنوع الحفلات والمطربين، وتوافر تذاكر، ورصدت شبكة تليفزيون «الحياة» آراء بعض الجماهير من مهرجان القلعة.

وقال أحد الحضور، إن التذاكر في متناول الجميع «هناك تنوع في الحفلات والأفكار للترفيه عن الجماهير».

وأضافت إحدى متابعات مهرجان القلعة 2023، أن المهرجان رائع كتنظيم وأمن وهناك تنوع وخاصًة فترة التسعينيات وتفضيل بعض الفنانين مثل هشام عباس وسيمون.

وأشار أحدهم إلى تميز قناة الحياة بعرض المهرجان، ودقة توصيل الحدث للجمهور الذي لم يستطع الحضور وشكرهم لتغطية القناة.

إقبال جماهيري كبير على مهرجان القلعة 2023

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31 إقبالا جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل، كما أن تذكرة الدخول للمهرجان بنفس سعر دخول القلعة، وجرى تكريم عدد من الفنانين بحضور وزيرة الثقافة، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.

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