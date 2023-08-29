عز الأسطول يبدأ وصلته الغنائية في مهرجان القلعة

بدأ منذ قليل، حفل الفنان عز الأسطول على خشبة مسرح محكي القلعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء المقام بقلعة صلاح الدين.

عز الأسطول في مهرجان القلعة

من المقرر أن يقدم عز الأسطول خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور؛ منها «مدد، آمون ربع، غجرية».

يقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

قدم أمس الفنان هشام عباس، مجموعة متميزة من أعماله الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا من بينها السهر والانبساط واه من عينيها السود، وشوفي وعيني وكام مرة، وطول ما أنت بخير، ويا ليلة، وحبيبي ده وفينه.

مصطفى حجاج يحيي حفلا في مهرجان القلعة الليلة

يذكر أن الفنان مصطفى حجاج من المقرر أن يشدو اليوم رفقة عز الأسطول، مجموعة من أعماله الخاصة؛ منها أنشودة آمون رع، مدد يا الله، ومشيت في الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسي نسي، وهنا هنا.