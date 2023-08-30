متطوعون يطلقون مبادرة لمساعدة طلاب الكليات الطبية الجدد.. «معاك من البداية»

قدم متطوعو جمعية رسالة القسم الطبي فريق بريميدكال، بمدينة طوخ في محافظة القليوبية «كورس تأهيلي» لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بالكليات الطبية «بشري وبيطري وأسنان وعلوم وعلاج طبيعي وصيدلة وتمريض» تحت شعار «معاك من البداية» ومد يد العون لغيرهم.

الفكرة موجودة منذ عام 2013

وقال الدكتور عبدالله محمود عبدالله مسؤول كورس premedical، إن الكورس فكرته موجودة منذ عام 2013، واستفاد به هذا العام قرابة الـ 200 من الطلبة الملتحقين حديثًا بالكليات الطبية.

وأشار إلى أن الفكرة فريدة من نوعها ونشأت منذ عشر سنوات وقام على تنفيذها عشرة متطوعين أو أقل ليظهر الكورس هذا العام بعدد متطوعين يزيد على 120 بين خريجين ومعيدين وطلبة السنوات النهائية في الكليات الطبية، لافتا إلى أنه متاح للطلاب من جميع المحافظات الحضور.

تذليل العقبات أمام الطلاب

وأوضح لـ«الوطن»، أن هدفهم جميعا عمل الخير ومد يد العون للملتحقين حديثًا بالكليات الطبية لتذليل الصعاب والعوائق لهم، تحت مظلة جمعية رسالة فرع طوخ التي احتضنت الكورس طيلة 10 سنوات مضت.