مصروفات جامعة المنصورة الأهلية 2022.. اعرف الكليات الطبية

تستعد جامعة المنصورة الأهلية لاستقبال طلاب الثانوية العام 2022، حيث يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الأهلية خاصة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022، التي تحتوي على العديد من الكليات ومنها: الطب البشري، الصيدلة، طب الفم الأسنان والهندسة.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2022

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، التي تأتي ضمن الجامعات الأهلية التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، عن المصاريف الخاصة بها، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي بالجامعة، وذلك وفقًا للشروط التي تُحدد من المجلس الأعلى للجامعات، كالتالي:

- مصاريف كلية الطب البشرى: 110 آلاف جنيه.

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 90 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة: 75 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 50 ألف جنيه.

رئيس الجامعة يتفقد استعدادت جامعة المنصورة الأهلية

وفي السياق نفسه، تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود المليجي، أعمال التجهيزات بجامعة المنصورة الأهلية، للتأكد من مداومة العمل استعدادًا لـبدء العام الدراسى الجديد، ويعتبر العام الأول للدراسة بالجامعة، كما قدم الشكر لجميع العاملين بالجامعة، وأشاد بسرعة اتمام المشروع في وقت قصير.

محمود أبو المجد: تقديم برامج متميزة تواكب الزمن

وصرح المتحدث الرسمي، باسم رئيس الجامعة الدكتور محمود أبو المجد، أن جامعة المنصورة الأهلية تعد نموذجًا معاصرًا للجامعات الحديثة التي تسهم في وجود تعليم متميز، وذلك من خلال تقديم برامج متميزة تواكب الزمن، وتعمل على تأهيل طلاب قادرين على المُنافسة في أسواق العمل.

وأوضح أن العمل بجامعة المنصورة الأهلية، يسير وفقًا للبرنامج الزمني المطروح مسبقًا، كما أن أعمال التجهيزات تسير وفقًا لأحدث المواصفات العلمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الجامعة أتاحت خدمات للتيسير على ذوي الإعاقة.