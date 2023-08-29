انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف بمحافظتي القليوبية والدقهلية

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي «القليوبية، الدقهلية»، الجمعة المقبلة، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم عشرة علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: «النبي - صلى الله عليه وسلم – كما تحدث عن نفسه»، وذلك على النحو التالي: