5 معلومات عن مدرسة ملحقة دار المعلمين بأسوان.. مساحتها 2177 مترا

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لإنشاء مدرسة جديدة تابعة لمدرسة دار المعلمين الابتدائية على مساحة 2177 مترًا، وبتكلفة 17.6 مليون جنيه وذلك بحضور العديد من الشخصيات الهامة بما في ذلك نائب المحافظ والسكرتير العام المساعد ومدير التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية ورئيس المدينة.

استغلال مساحة منطقة الشادر القديم

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لاستغلال مساحة منطقة الشادر القديم التي تم تطهيرها من الباعة الجائلين وعددهم 120 بائعًا ومحلاً لإنشاء المدرسة في لخدمة سكان المنطقة والمجتمعات المحيطة بها، وتعتبر استخدامًا فعالًا للمساحة المتاحة.

5 معلومات عن المدرسة

وترصد الوطن 5 معلومات عن المدرسة الجديدة في أسوان بعد إزالة التعديات والأسواق العشوائية والإشغالات بمنطقة الشادر القديم.

1.وضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة ملحقة دار المعلمين الابتدائية الجديدة على مساحة تبلغ 2177 مترًا.

2. تكلفة إنشاء المدرسة الجديدة تبلغ 17.6 مليون جنيه.

3. المدرسة ستتكون من 24 فصلًا، بما في ذلك 6 فصول لرياض الأطفال و18 فصلًا ابتدائيًا، بالإضافة إلى غرفة الأمن.

4. المبنى سيتألف من دور أرضي و4 أدوار علوية، بالإضافة إلى فراغات تكميلية.

5. استثمار مساحة منطقة الشادر القديم التي تم إخلاؤها من الباعة الجائلين «120 بائعًا ومحلاً» في إنشاء المدرسة الجديدة.

وأكدت محافظة أسوان، في بيان لها، أن القطاع التعليمي في محافظة أسوان يعمل بتفانٍ وجد واجتهاد لتحقيق الصالح العام وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.