لمدة 24 ساعة.. خريطة انقطاع المياه عن عدة مناطق في أسوان غدا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بأسوان عن أعمال تجديد وصيانة سيتم تنفيذها على أحد أبراج الضخ الخاصة بشبكة الصرف الصحي في مدينة نصر النوبة، ويستوجب معها قطع المياه غدا الأربعاء لمدة 24 ساعة، ودعت المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب في أسوان

وأوضحت شركة المياه في بيان صحفي، أنه ستتم قطع المياه عن عدد من القرى والمناطق، منها مجلس قرى المالكي، وقرى كروسكو والريقة وأبو حنضل، والدر، والديوان، وقورتة، وقته، والجنينة، والشباك، وإبريم، ونجع العرب، ونجع العبابدة، ومصمص، ومدينة نصر النوبة.

موعد انقطاع المياه في أسوان

وتابعت الشركة بأن قطع المياه سيدأ غدا الأربعاء لمدة 24 ساعة عن تلك المناطق المتأثرة، من الساعة السادسة صباح الأربعاء 30 أغسطس، حتى السادسة صباح الخميس 31 أغسطس.

ودعت الشركة سكان تلك المناطق والجهات الخدمية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.