محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء.. أسوان في الصدارة بـ42 درجة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ عدداً من محافظات الجمهورية سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنَّ أسوان سجلت أعلى درجة حرارة عظمى بـ42 درجة مئوية والمحسوسة وصلت إلى 43 درجة مئوية.

فيما سجلت الوادي الجديد وأبو سمبل درجة حرارة عظمى وصلت إلى 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية، وسجلت محافظات قنا والأقصر وسوهاج 40 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

فيما سجلت الغردقة وشلاتين أعلى درجة حرارة صغرى اليوم الثلاثاء بـ31 درجة مئوية، ثم أبو سمبل وأبو رماد وسفاجا ومرسى علم وشرم الشيخ بـ30 درجة مئوية.

أما عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة العظمي والمحسوسة على محافظات الجمهورية كالتالي:

- القاهرة: 35 - 38 درجة.

- العاصمة الإدارية: 34 و37 درجة.

- بنها: العظمى 35 و37 درجة

- دمنهور: العظمى 34 و36 درجة.

- وادي النطرون: العظمى 35 و37 درجة.

- كفر الشيخ 33 - 36 درجة.

- المنصورة 37 - 38 درجة.

- الزقازيق 36 - 38 درجة.

- شبين الكوم 35 - 38 درجة.

- طنطا 38 - 38 درجة.

- دمياط 32 - 38 درجة.

- بورسعيد 32 - 35 درجة.

- الإسماعيلية 36 - 38 درجة.

- السويس 35- 38 درجة.

- العريش 31 - 34 درجة.

- رفح 31 - 34 درجة.

- رأس سدر 47- 39 درجة.

- نخل 36- 38 درجة.

- كاترين 35 - 37 درجة.

- الطور 34 - 37 درجة.

- طابا 36 - 39 درجة.

- شرم الشيخ 38 - 40 درجة.

- الإسكندرية 32 - 35 درجة.

- العلمين الجديدة 32 - 35 درجة.

- مطروح 32 - 36 درجة.

- السلوم 35 - 38 درجة.

- سيوة 39 - 41 درجة.

- رأس غارب 37 - 39 درجة.

- الغردقة 42 - 45 درجة.

- سفاجا 39 - 42 درجة.

- مرسى علم 38 - 40 درجة.

- شلاتين 39 - 42 درجة.

- حلايب 35 - 38 درجة.

- أبو رماد 36 - 39 درجة.

- رأس حدربة 35 - 38 درجة.

- الفيوم 36 - 38 درجة.

- بني سويف 36 - 38 درجة.

- المنيا 37 - 39 درجة.

- أسيوط 37 - 39 درجة.

- سوهاج 40 - 42 درجة.

- قنا 40 - 41 درجة.

- الأقصر 41 - 42 درجة.

- أسوان 42 - 43 درجة.

- الوادي الجديد 41 - 42 درجة.

- أبوسمبل 41 - 42 درجة.