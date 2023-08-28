متحف أسوان ينظم ورشة «رسم وتلوين» لطلاب المدارس عن جزيرة «الفنتين»

نظم متحف أسوان اليوم ورشة «رسم وتلوين» لمجموعة من الطلاب، بإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، وقام مدير المتحف بشرح تاريخ جزيرة «الفنتين» للطلاب واصطحابهم في جولة بملحق المتحف، وذلك وفق بيان عن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

تأثير التراث الإيطالي على السكندري

وفي سياق متصل، وبمناسبة قرب افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ودوره الأساسي في نشر الثقافة، شارك قسم التسويق بالمتحف في جولة ثقافية، تحت عنوان «تأثير التراث الإيطالي على التراث السكندري» من تنظيم مؤسسة «راقودة للفن والتراث».

وأكد المتحف، في بيان صحفي، أن فعاليات الجولة بدأت بشارع فؤاد، مرورًا بالمتحف اليوناني الروماني، الذي كانت نقطة هامة في الجولة حيث تم إعطاء الحضور نبذة عن المتحف اليوناني الروماني من أحد أعضاء قسم التسويق بالمتحف، لافتا إلى أن الجولة تلاها عرض فيلم قصير عن المتحف اليوناني الروماني ومحاضرة «المؤسسين الأوائل للمتحف اليوناني الروماني» ألقتها الدكتورة شيرين كمال، مسؤول التسجيل والتوثيق بالمتحف اليوناني الروماني بمقر «6 باب شرق للثقافة والفنون».

فيلم «تلك الإسكندرية»

وأشار المتحف أن الجولة افتتحت بعرض فيلم «تلك الإسكندرية» الذي يتحدث عن الجاليات المختلفة، التي عاشت في المدينة وقصصهم عن مدينة الإسكندرية مدينة عالمية.