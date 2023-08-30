عاجل.. صفقة الأهلي الجديدة تفاجئ كولر.. وتحرك سريع من المدير الفني

أشاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصفقة الأحمر الجديدة، المغربي رضا سليم، المنضم حديثًا من صفوف الجيش الملكي المغربي.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل الجهاز الفني، أن كولر أشاد برضا سليم بعد تألقه في التدريبات مع الفريق خلال الفترة الماضية، وطالبه بضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة، لحسم مكان في تشكيل الأهلي الأساسي بالموسم الجديد.

كولر يجهز مفاجأة سارة إلى رضا سليم

وأوضح المصدر أن كولر يدرس بشكل كبير الاعتماد على رضا سليم في تشكيل الأهلي، خلال انطلاق الموسم الجديد، حال انسجامه بشكل سريع مع الفريق.

وانضم رضا سليم إلى صفوف الأهلي، قادمًا من الجيش الملكي في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تألق اللاعب مع فريقه المغربي بالموسم المنصرم.

ومن المنتظر ظهور رضا سليم في قائمة الأهلي لمباراة السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء المقرر له يوم 15 سبتمبر المقبل، بعد تألق اللاعب خلال مشاركته بالتدريبات.

ملامح قائمة الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائريومن المقرر أن تأتي قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، كريم نيدفيد «طاهر محمد طاهر»، أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود كهربا، صلاح محسن.