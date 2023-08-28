عاجل.. الأهلي يفاجئ الجميع بعد أنباء حسم صفقة موليكا

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة تعاقد النادي مع الكونغولي جاسكون موليكا، مهاجم فريق بيشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم الخط الأمامي في الموسم الجديد، الذي ينافس فيه على أكثر من بطولة، بعد التقارير الكثيرة التركية التي انتشرت حوله.

هناك أكثر من مهاجم على طاولة الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الساعات الماضية لم تشهد حسم المفاوضات من جانب النادي الأهلي مع إدارة بيشكتاش التركي، لضم جاسكون موليكا، ولم يجر حسم الصفقة كما تردد في الصحافة التركية.

وأكد أن هناك أكثر من مهاجم في الحسابات خلال الفترة الحالية، وافق عليهم المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وجارِ التفاوض معهم لحسم الأمر.

وأشار المصدر إلى أن هناك تحركات مكثفة في الوقت الحالي من جانب الإدارة، لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي، خاصة بعد أن جرى إعارة الجزائري أحمد القندوسي إلى فريق سيراميكا كليوباترا، وإفساح المجال لقيد لاعب أجنبي في قائمة الأهلي للموسم الجديد.

كولر يشدد على ضرورة حسم التعاقد مع مهاجم أجنبيولفت إلى أن كولر في آخر اجتماعاته مع الإدارة، شدد على ضرورة حسم التعاقد مع مهاجم أجنبي، لتدعيم الفريق، خاصة في ظل رحيل الثلاثي محمد شريف وشادي حسين، ومن قبلهم حسام حسن، بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.

وكانت بعض التقارير التركية كشفت عن حسم الأهلي التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا من بيشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.