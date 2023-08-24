التفاصيل الكاملة لمصرع مؤسس «فاجنر» الروسية المختلف مع بوتين

شغل قائد حركة فاجنر، يفجيني بريجوجين، العالم بسبب وفاته الغامضة مساء أمس الأربعاء، في مقاطعة روسية، على متن طائرة خاصة كان عليها 10 ركاب، في الوقت الذي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتفل بسبب حادث آخر.

وجاء الظهور الأخير لقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، مثيرا للدهشة، عندما ظهر في مقطع فيديو من قارة أفريقيا، للإعلان عن رقم تليفون لمن يريد الانضمام إلى مجموعته العسكرية.

ظهور قائد فاجنر في منطقة صحراوية

ونقلت الفيديو قناة «الحدث»، وظهر فيه قائد فاجنر في منطقة صحراوية، مرتديا بدلة عسكرية كاملة وخوذة، ويحمل في يده بندقية وساعة فضية، وخلفه شاحنة صغيرة نصف نقل، على متنها عدد من الرجال المسلحين.

وكشفت وكالة «رويترز» للأنباء أن المكان الذي تواجد فيه قائد فاجنر تخطى الـ50 درجة مئوية، ولكن فشلت الوكالة العالمية في تحديد تاريخ ومكان الفيديو، ولكنها أشارت إلى أن المكان في إحدى الدول بالقارة الأفريقية.

تضارب الأقوال

وهبطت قبل قليل، طائرة ثانية تابعة لرجل الأعمال الروسي، يفجيي بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، من طراز «إمبراير 600»، في مطار أوستافييفو بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد تحطم طائرة خاصة بقائد المجموعة العسكرية الروسية الخاصة.

إعلان وفاة قائد فاجنر رسميا

وأعلنت حركة «فاجنر» العسكرية، عبر بيان رسمي لها، على تطبيق «تليجرام»، مصرع قائد المجموعة، فاجنر يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجين.

وأضافت الحركة: «توفي رئيس مجموعة فاجنر، بطل روسيا الوطني الحقيقي لوطنه الأم، يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجين، نتيجة لأفعال الخونة لروسيا، ولكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا، لترقد الأرض بسلام يا أبي».

بيان لهيئة الطيران المدني

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، نشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: «بريجوجين يفجيني، وبروبوستين سيرجي، وماكاريان يفجيني، وتوتمين ألكسندر، وتشيكالوف فاليري، وأوتكين دميتري، وماتوسيف نيكولاي».أما أعضاء الطاقم فهم «ليفشين أليكسي القائد، وكريموف رستم مساعد الطيار، وراسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران».

تعليق الرئيس الأمريكي

وحرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التعليق على حادث تحطم طائرة خاصة، كان يستقلها قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص كانوا على متنها، بينهم قائد المجموعة العسكرية الخاصة.

وعلق بايدن بحسب قناة «سكاي نيوز عربية» قائلاً: «أنا غير متفاجئ بالتقارير المنشورة التي تفيد بمقتل قائد فاجنر، خاصةً أنه لا توجد أشياء كثيرة تحدث في روسيا من دون أن يكون (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ورائها».

احتفالات بوتين

أما الشبكة الأمريكية «سي إن إن» فأشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وقت تحطم الطائرة في منطقة كورسك، يحضر حفل تكريم بمناسبة الذكرى الـ80 لمعركة كورسك والقوات الروسية التي تقاتل حاليًا في أوكرانيا.

وتتعلق الذكرى باشتباك بالقرب من كورسك في عام 1943، خلال الحرب العالمية الثانية، عندما اشتبكت قوات ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي في معركة دبابات كبرى، مما أدى إلى انتصار السوفييت.

وألقى بوتين كلمة في الحفل الرسمي، الذي أقيم في نصب تذكاري، في قرية بونيري، في منطقة كورسك، وقدم جوائز الدولة للمشاركين.

وقال بوتين، في هذا الحدث، إن عبء القتال الكامل اليوم، كما كان الحال في سنوات الحرب الوطنية العظمى، يقع في المقام الأول على جنودنا، على أولئك الذين هم على خط المواجهة، وجميع مقاتلينا يقاتلون بشجاعة وحسم. إن الإخلاص للوطن الأم والولاء للقسم العسكري يوحد جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة».