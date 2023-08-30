«راندا» صاحبة برونزية العالم لرفع الأثقال.. «تحدت إعاقتها ومخافتش من الفشل»

لازمتها إعاقتها منذ الولادة، لم تيأس عن حلمها طوال 22 عاما، راندا تاج الدين اسم استطاع إبهار العالم بقدرتها الرياضة الخاصة بألعاب رفع الأثقال بعد مشاركاتها في العديد من البطولات مع المنتخب المصري لرفع الأثقال، والتي دائمًا ما كان يحالفها التوفيق في الفوز بالبطولات، صاحبة الـ36 عاما توجت بالميدالية البرونزية واحتلت المركز الرابع في وزن 86 كيلوجراما والتي استضافتها إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

بدأ حلمها منذ أن كانت 14 عاما وكانت تتردد على نادي العزيمة بالإسماعيلية بغرض الترفيه، حتى قابلت مدربي النادي وقالت في حديث خاص لـ«الوطن»: «هم اللي حببوني في رياضة رفع الأثقال بعدين روحت فريق المصرية للاتصالات بعدين المنتخب»، قررت المشاركة في البطولات وصناعة إنجازات وتاريخ، لم تكن المشاركة الأولى لـ«تاج الدين» شاركت في 4 أولمبياد وحصدت الميدالية الفضية في بكين ولندن، والذهبية في البرازيل، وأولمبياد طوكيو عادت خالية الوفاض، لم تكن بطولة دبي البطولة العالمية الأولى بل سجلت اسمها في خمس بطولات عالم من قبل.

بطلة رغم الصعوبات

«إنك لا تخسر حقاً.. إلا إذا توقفت عن المحاولة»، تعثرت البطلة في طريقها للنجاح نتيجة لإصابتها بأولمبياد طوكيو وعدم حصدها مركز في البطولة حينها قررت الاعتزال متخلية عن حلمها، مدربي «راندا» وقفوا بجانبها حتى أعادوها إلى الطريق الصحيح مرة أخرى معلقة «نائب رئيس الاتحاد كلمني مكالمة شخصية وقالي مينفعش بطلة زيك تنهي تاريخها ولازم تاريخك يعايش طول ما فيكي نفس وشجعني ودعمني بي مكالمته والحمد لله رجعت أقوى من الأول» متخطية طريقا من الأشواك.

تحقيق الميدالية البرونزية

شعرت بالتوتر قبل المسابقة من تكرار فشل أولمبياد طوكيو وعودتها إلى مصر خالية الوفاض وخذل منتخبها، لكنها استجمعت قواها وتغلبت على ذلك الشعور بدعم والدتها وأختها ومدربيها، وعند إعلان النتيجه شعرت بالرضا معلقة « بالرغم إن مكنش دا المتوقع عشان أنا كنت طمعانة في ربنا وكان نفسي أحقق ميدالية ذهبية»، ليرتفع رصيد مصر إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات، 4 فضيات، 4 برونزيات، لكنها استجمعت قواها وتغلبت على ذلك الشعور بدعم والدتها وأختها ومدربيها.

الحلم مستمر

لم تكتف «راندا» بكم البطولات المحققة، لكنها تستعد للمشاركة بإسم مصر في أولمبياد العام المقبل قائلة «هشتغل على نفسي أكتر وأطلع أفضل ما عندي وإن شاء الله هحقق الميدالية الذهبية وهرفع علم مصر عند نجاحي»، مقدمة نصيحة لذوي الهمم وللساعين خلف نجاحهم «إني كل إنسان يحس بالياس من أي حاجة على طول يفكر في دماغه ان هو لازم يحس الوجع عشان يحس بطعم النجاح ويخليه متاكد ان ربنا هيعوضه خير عن كل تعب تعبه».