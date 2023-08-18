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أماكن تنظيم أولمبياد الطفل المصري بأسوان ورابط التقديم

كتب:

أحمد الأمير
05:04 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
اولمبياد الطفل المصري 2023

اولمبياد الطفل المصري 2023

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إطلاق النسخة الرابعة من أولمبياد الطفل المصري، بمبادرة من وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف محاكاة دورة الألعاب الأولمبية، وتنظيمها بواسطة الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وجاء تنظيم النسخة الرابعة من أولمبياد الطفل، في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة للتركيز على تنمية النشء واكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها على ممارسة الرياضة منذ سن مبكرة، وتعزيز القيم الإيجابية وتعزيز مفهوم المواطنة لدى الأطفال.

فعاليات وأنشطة للنشء 

تشمل الفعاليات والأنشطة المخصصة للطلائع التي تنفذها الوزارة حزمة من المشروعات، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواهب في جميع أنحاء الجمهورية.

طريقة التقديم في النسخة 4 من أولمبياد الطفل المصري

يستهدف أولمبياد الطفل المصري الأطفال في جميع أنحاء البلاد الذين يتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا، ويشمل مواليد الأعوام 2009 و 2010 و 2011 ويمكن الاشتراك بدون رسوم من هذا الرابط.

أماكن التقديم في أولمبياد الطفل المصري 2023 بأسوان

ـ مركز شباب مدينة دراو.

ـ مركز شباب مدينة كوم امبو.

ـ مركز شباب ادفو.

ـ مركز شباب الدر وتنقالة.

ـ مركز شباب ابوالريش البحرى.

ـ مركز شباب سلوا البحرى.

ـ مركز شباب مدينة الرديسية. 

ـ مركز شباب مدينة البصيلية. 

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