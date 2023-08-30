أسعار الذهب بختام تعاملات الثلاثاء.. كم سعر جرام عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا بنحو 15 جنيهًا في محلات الصاغة دون مصنعية أو ضريبة، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في مصر بختام تعاملات الثلاثاء، داخل محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات الثلاثاء، داخل محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة 2220 جنيها للشراء، مقارنة بـ2235 جنيهًا للجرام التي سجلها خلال تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بختام تعاملات أمس الثلاثاء بمحلات الصاغة 2537 جنيها، في محلات الصاغة المصرية دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بختام تعاملات الثلاثاء، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1903 جنيهات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14

الآن داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1480 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1269 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة 17 ألفا و760 جنيها.